Германия выделит Украине еще 381 млн евро гуманитарной помощи

В 2023 году Германия предоставит Украине дополнительных 381 млн евро гуманитарной помощи.

Об этом во время выступления на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Германии.

"В 2023 году Германия предоставит Украине дополнительно 381 миллион евро на гуманитарную помощь – от генераторов до продуктов питания и палаток для тех, кто вынужденно покинул или потерял свои дома", – говорится в сообщении.

Бербок отметила, что необходимо связывать восстановление Украины и процесс ее вступления в ЕС.

"Наша цель – помочь восстановить Украину, которая "подходит для ЕС". Именно поэтому процесс вступления Украины в ЕС займет особое место на Конференции по вопросам восстановления в Германии в следующем году", – сказала глава немецкого МИД.

21 июня в Лондоне стартовала международная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference).

Ранее сообщалось, что США выделят Украине $1,3 миллиарда долларов финансовой помощи, которая будет направлена на энергетические и инфраструктурные потребности.