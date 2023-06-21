Німеччина виділить Україні ще 381 млн євро гуманітарної допомоги

У 2023 році Німеччина надасть Україні додаткових 381 млн євро гуманітарної допомоги.

Про це під час виступу на міжнародній конференції щодо відбудови України у Лондоні сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Німеччини.

"У 2023 році Німеччина надасть Україні додатково 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу – від генераторів до продуктів харчування та наметів для тих, хто вимушено покинув або втратив свої домівки", – йдеться у повідомленні.

Бербок зазначила, що необхідно пов'язувати відновлення України та процес її вступу до ЄС.

"Наша мета – допомогти відновити Україну, яка "підходить для ЄС". Саме тому процес вступу України до ЄС займе особливе місце на Конференції з питань відновлення в Німеччині наступного року", – сказала глава німецького МЗС.

21 червня у Лондоні стартувала міжнародна конференція щодо відбудови України (Ukraine Recovery Conference).

Раніше стало відомо, що США виділять Україні $1,3 мільярда доларів фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби.