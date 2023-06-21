Премьер Молдовы назвал "неуместными подарками" деньги от посольства РФ для жителей Гагаузии

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан прокомментировал действия посольства России в Молдове, которое раздавало некоторым жителям Гагаузии от $100 до $500.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

Речан назвал эти "подарки неуместными" и заявил, что важнее помощь, которую Молдове оказывают ЕС, США и Румыния.

"Этот несколько неуклюжий жест практиковали и раньше, в течение последних не помню скольких лет. Но важнее та помощь, которая поступает из ЕС, США, стран-членов ЕС и Румынии в Гагаузию. Это существенная помощь, которая действительно улучшает жизнь всех граждан Молдовы, в том числе и жителей Гагаузии. Власть прекратит эти символические и неуместные подарки", – подчеркнул премьер Молдовы.

Напомним, 16 июня стало известно, что около 50 жителей Гагаузии получили деньги от посольства России, якобы как социальную помощь.

Деньги – от 100 до 500 долларов США – складывали в прозрачные файлы на столе, люди подходили за ними с паспортами и оставляли расписки о получении.

Гагаузия – автономный регион Молдовы с очень сильными пророссийскими настроениями. Недавно в Гагаузии прошли выборы башкана (регионального лидера), на которых победила кандидат от пророссийской партии "Шор" Евгения Гуцул.

Подробно об особенностях этого региона и выборах читайте в статье: Россия проигрывает башкана Додону: как Гагаузия стала полем битвы агентов РФ в Молдове.