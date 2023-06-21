Прем'єр Молдови назвав "недоречними подарунками" гроші від посольства РФ для жителів Гагаузії

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан прокоментував дії посольства Росії в Молдові, яке роздавало деяким жителям Гагаузії від $100 до $500.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

Речан назвав ці "подарунки недоречними" і заявив, що важливішою є допомога, яку Молдові надають ЄС, США та Румунія.

"Цей дещо незграбний жест практикували і раніше, протягом останніх не пам'ятаю скількох років. Але важливішою є та допомога, яка надходить з ЄС, США, країн-членів ЄС і Румунії в Гагаузію. Це суттєва допомога, яка дійсно покращує життя всіх громадян Молдови, зокрема й жителів Гагаузії. Влада припинить ці символічні та недоречні подарунки", – підкреслив прем’єр Молдови.

Нагадаємо, 16 червня стало відомо, що близько 50 мешканців Гагаузії отримали гроші від посольства Росії, нібито як соціальну допомогу.

Гроші – від 100 до 500 доларів США – складали у прозорі файли на столі, люди підходили за ними з паспортами та залишали розписки про отримання.

Гагаузія – автономний регіон Молдови із дуже сильними проросійськими настроями. Нещодавно у Гагаузії пройшли вибори башкана (регіонального лідера), на яких перемогла кандидатка від проросійської партії "Шор" Євгенія Гуцул.

Детально про особливості цього регіону і вибори читайте у статті Росія програє башкана Додону: як Гагаузія стала полем битви агентів РФ у Молдові