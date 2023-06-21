В Украине начали работу новые послы Исландии, Норвегии и Швейцарии

Президент Владимир Зеленский в среду принял верительные грамоты послов Норвегии, Швейцарии и Исландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Офиса президента.

Церемония вручения верительных грамот послов трех европейских государств традиционно состоялась на территории Национального заповедника "София Киевская".

Нового посла Норвегии Хелене Санд Андресен Зеленский поблагодарил за поддержку со стороны Осло, в частности в контексте военной помощи.

Он также выразил надежду на поддержку Норвегией конкретного прогресса на пути евроатлантической интеграции Украины, предоставление гарантий безопасности на Вильнюсском саммите НАТО, а также участие в "саммите мира".

Послу Швейцарии Феликсу Бауманну президент Украины отметил, что его государство, несмотря на нейтральный статус, "не остается в стороне и поддерживает нас в защите нашей государственности, свободы и демократии". Также он упомянул о дискуссиях в швейцарском парламенте относительно возможного реэкспорта оружия в Украину.

В разговоре с новым послом Исландии Ханнесом Хеймиссоном Зеленский вспомнил успешное председательство страны в Совете Европы, а также поблагодарил за недавнее решение закрыть посольство в Москве.

Кроме того, президент принял верительные грамоты у послов Азербайджана и Пакистана.

В январе, напомним, президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Австрии, Кипра и Финляндии.