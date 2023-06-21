В Україні почали роботу нові посли Ісландії, Норвегії та Швейцарії

Президент Володимир Зеленський у середу прийняв вірчі грамоти послів Норвегії, Швейцарії та Ісландії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Офісу президента.

Церемонія вручення вірчих грамот послів трьох європейських держав традиційно відбулась на території Національного заповідника "Софія Київська".

Новій послу Норвегії Хелене Санд Андресен Зеленський подякував за підтримку з боку Осло, зокрема в контексті військової допомоги.

Він також висловив сподівання на підтримку Норвегією конкретного прогресу на шляху євроатлантичної інтеграції України, надання гарантій безпеки на Вільнюському саміті НАТО, а також участь у "саміті миру".

Послу Швейцарії Феліксу Бауманну президент України зауважив, що його держава попри нейтральний статус "не залишається осторонь і підтримує нас у захисті нашої державності, свободи й демократії". Також він згадав про дискусії у швейцарському парламенті щодо можливого реекспорту зброї до України.

У розмові з новим послом Ісландії Ханнесом Хейміссоном Зеленський згадав успішне головування країни в Раді Європи, а також подякував за нещодавнє рішення закрити посольство у Москві.

Крім того, президент прийняв вірчі грамоти в послів Азербайджану та Пакистану.

У січні, нагадаємо, президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти в нових послів Австрії, Кіпру та Фінляндії.