В Україні почали роботу нові посли Ісландії, Норвегії та Швейцарії
Середа, 21 червня 2023, 22:20
Президент Володимир Зеленський у середу прийняв вірчі грамоти послів Норвегії, Швейцарії та Ісландії.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Офісу президента.
Церемонія вручення вірчих грамот послів трьох європейських держав традиційно відбулась на території Національного заповідника "Софія Київська".
Новій послу Норвегії Хелене Санд Андресен Зеленський подякував за підтримку з боку Осло, зокрема в контексті військової допомоги.
Він також висловив сподівання на підтримку Норвегією конкретного прогресу на шляху євроатлантичної інтеграції України, надання гарантій безпеки на Вільнюському саміті НАТО, а також участь у "саміті миру".
Послу Швейцарії Феліксу Бауманну президент України зауважив, що його держава попри нейтральний статус "не залишається осторонь і підтримує нас у захисті нашої державності, свободи й демократії". Також він згадав про дискусії у швейцарському парламенті щодо можливого реекспорту зброї до України.
У розмові з новим послом Ісландії Ханнесом Хейміссоном Зеленський згадав успішне головування країни в Раді Європи, а також подякував за нещодавнє рішення закрити посольство у Москві.
Крім того, президент прийняв вірчі грамоти в послів Азербайджану та Пакистану.
У січні, нагадаємо, президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти в нових послів Австрії, Кіпру та Фінляндії.