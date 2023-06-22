Британская разведка рассказала о попытках властей РФ скрыть собственные преступления в отношении детей в Украине

Власти РФ пытаются оправдать действия российского президента Владимира Путина по депортации детей из Украины, создав комиссию для расследования "преступлений украинской власти" против несовершеннолетних с 2014 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 22 июня, опубликованном в Twitter.

В ведомстве сообщают, что 20 июня Госдума РФ проголосовала за создание парламентской комиссии для расследования "преступлений, совершенных украинскими властями против несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года".

По данным разведки, таким образом Дума реагирует на осуждение мировым сообществом депортации Россией детей с оккупированных территорий Украины.

"Вполне вероятно, что этот шаг является как формой "юридической войны", так и частью российских информационных операций, в которых законодательство используется как оружие, чтобы замылить картину относительно собственных вопиющих действий", – говорится в сообщении.

Сообщение о правах детей, вероятно, является важной коммуникационной темой для Кремля, поскольку депортации детей легли в основу ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом в марте 2023 года, добавили в разведке.

Напомним, в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Путин "заслуживает того, чтобы быть осужденным" и доставленным в Гаагу.

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