Британська розвідка розповіла про намагання влади РФ приховати власні злочини щодо дітей в Україні

Влада РФ намагається виправдати дії російського президента Владіміра Путіна щодо депортації дітей з України, створивши комісію для розслідування "злочинів української влади" проти неповнолітніх з 2014 року.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії за 22 червня, опублікованому у Twitter.

У відомстві повідомляють, що 20 червня Держдума РФ проголосувала за створення парламентської комісії для розслідування "злочинів, скоєних українською владою проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року".

За даними розвідки, таким чином Дума реагує на засудження світовою спільнотою депортації Росією дітей з окупованих територій України.

