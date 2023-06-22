Германия смягчает правила предоставления экспортных гарантий в торговле с Украиной

Федеральное правительство смягчает правила предоставления экспортных гарантий в торговле с Украиной, которая борется с агрессией со стороны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Федеральное министерство экономики объявило в Берлине, что это должно способствовать экономическому восстановлению Украины.

В частности, для государственных гарантий экспортных кредитов будет применяться упрощенная процедура вместо более строгой индивидуальной оценки.

В будущем отпадет потребность в банковских гарантиях, при условии, что риск все еще будет приемлемым.

По мнению министерства, малые и средние предприятия также должны выиграть от этого.

"Упрощенные процедуры, о которых сейчас принято решение, значительно ускорят процесс", – сказал министр экономики Германии Роберт Хабек. По его словам, прямые инвестиции также могут и в дальнейшем обеспечиваться федеральными гарантиями.

Напомним, Франция создает страховой механизм для инвесторов, чтобы поощрить их работать в Украине.