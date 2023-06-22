Німеччина пом'якшує правила надання експортних гарантій у торгівлі з Україною

Федеральний уряд пом'якшує правила надання експортних гарантій у торгівлі з Україною, яка бореться з агресією з боку Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Федеральне міністерство економіки оголосило в Берліні, що це має сприяти економічному відновленню України.

Зокрема, для державних гарантій експортних кредитів буде застосовуватися спрощена процедура замість більш суворої індивідуальної оцінки.

У майбутньому відпаде потреба у банківських гарантіях, за умови, що ризик все ще буде прийнятним.

На думку міністерства, малі та середні підприємства також повинні виграти від цього.

"Спрощені процедури, про які зараз прийнято рішення, значно прискорять процес", – сказав міністр економіки Німеччини Роберт Габек. За його словами, прямі інвестиції також можуть і надалі забезпечуватися федеральними гарантіями.

Нагадаємо, Франція створює страховий механізм для інвесторів, щоб заохотити їх працювати в Україні.