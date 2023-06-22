Кулеба: Саммит НАТО сделает шаг к членству Украины 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Вильнюсский саммит НАТО сделает шаг к членству Украины, этот вопрос уже решен.

Об этом министр рассказал в интервью "Суспільному", сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что Украина на этой стадии частично довольна оправданием своих ожиданий от саммита, который соберет лидеров государств НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

"Но скажу метафорически: когда мы начинали разговор с партнерами о Вильнюсском саммите, настаивали, чтобы в Вильнюсе они сделали шаг к членству Украины в НАТО. Сегодня эта проблема решена. Шаг будет сделан. Вопрос, насколько он будет длинным, насколько широко занесут ногу и поставят?", – сказал министр.

Он отметил, что "это уже само по себе является достижением".

По словам министра, если до полномасштабной войны Украина больше нуждалась в НАТО, чтобы защититься и укрепиться, то теперь НАТО нуждается в Украине.

"Государство, которое самостоятельно способно защищать восточный фланг НАТО, а сейчас название этого государства – Украина, это суперактив для Альянса", – заявил Кулеба.

Он пояснил, что Украина является активом, поскольку в будущем ее войска будут защищать государства НАТО.

"Сейчас, условно говоря, когда балтийские страны просят Германию прислать бригаду, чтобы защищать их от России, то после приобретения Украиной членства в НАТО, какая бригада будет стоять в балтийской стране? Украинская. И немцы не должны будут тратить деньги, ресурсы и ставить на политический риск прямого столкновения с Россией", – сказал министр.

Он добавил, что у президента Зеленского непоколебимая позиция: членство Украины в НАТО – единственный способ предотвратить новые войны в Европе.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе.

В среду министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет "очень благосклонен", если Украина сможет пройти через упрощенный процесс вступления в НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине долгосрочные гарантии безопасности, в то же время он развеял надежды Киева на ускоренное вступление в НАТО.