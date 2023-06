Кулеба и Столтенберг обсудили содержание решения НАТО относительно перспективы членства Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил содержание решения саммита Альянса в Вильнюсе относительно перспективы членства Украины.

Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Кулеба подчеркнул, что МИД тесно сотрудничает с генеральным секретарем Столтенбергом и столицами стран НАТО, чтобы саммит в Вильнюсе был успешным.

"Мы полностью сосредоточились на возможном содержании решения НАТО относительно перспективы членства Украины. Украина является активом НАТО; мы сделаем его сильнее", – отметил глава МИД.

