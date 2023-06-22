Укр Рус Eng

Кулеба и Столтенберг обсудили содержание решения НАТО относительно перспективы членства Украины

Четверг, 22 июня 2023, 15:05

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил содержание решения саммита Альянса в Вильнюсе относительно перспективы членства Украины. 

Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Кулеба подчеркнул, что МИД тесно сотрудничает с генеральным секретарем Столтенбергом и столицами стран НАТО, чтобы саммит в Вильнюсе был успешным.

"Мы полностью сосредоточились на возможном содержании решения НАТО относительно перспективы членства Украины. Украина является активом НАТО; мы сделаем его сильнее", – отметил глава МИД.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе.

В среду министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет "очень благосклонен", если Украина сможет пройти через упрощенный процесс вступления в НАТО.

По данным издания Le Monde, Франция изменила свою осторожную позицию относительно членства Украины в НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кулеба Столтенберг Украина-НАТО Война с РФ