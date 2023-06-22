Кулеба и Столтенберг обсудили содержание решения НАТО относительно перспективы членства Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил содержание решения саммита Альянса в Вильнюсе относительно перспективы членства Украины.

Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Кулеба подчеркнул, что МИД тесно сотрудничает с генеральным секретарем Столтенбергом и столицами стран НАТО, чтобы саммит в Вильнюсе был успешным.

"Мы полностью сосредоточились на возможном содержании решения НАТО относительно перспективы членства Украины. Украина является активом НАТО; мы сделаем его сильнее", – отметил глава МИД.

Call with @JensStoltenberg. We are working closely with Secretary General and NATO capitals to make Vilnius a success. We focused entirely on the possible content of NATO’s decision regarding Ukraine’s membership perspective. Ukraine is an asset to NATO; we will make it stronger. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 22, 2023

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе.

В среду министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет "очень благосклонен", если Украина сможет пройти через упрощенный процесс вступления в НАТО.

По данным издания Le Monde, Франция изменила свою осторожную позицию относительно членства Украины в НАТО.