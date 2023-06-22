Кулеба: Саміт НАТО зробить крок до членства України 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Вільнюський саміт НАТО зробить крок до членства України, це питання вже вирішене.

Про це міністр розповів у інтерв’ю "Суспільному", повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зауважив, що Україна на цій стадії частково задоволена своїми очікуваннями від саміту, який збере лідерів держав НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.

"Але скажу метафорично: коли ми починали розмову з партнерами про Вільнюський саміт, наполягали, щоб у Вільнюсі вони зробили крок до членства України в НАТО. Сьогодні ця проблема вирішена. Крок буде зроблений. Питання, наскільки він буде довгим, наскільки широко занесуть ногу і поставлять?", – сказав міністр.

Він зазначив, що "це вже саме по собі є досягненням".

За словами міністра, якщо до повномасштабної війни Україна більше потребувала НАТО, щоб захиститися і зміцнитися, то тепер НАТО потребує України.

"Держава, яка самотужки здатна захищати східний фланг НАТО, а зараз назва цієї держави — Україна, це суперактив для Альянсу", – заявив Кулеба.

Він пояснив, що Україна є активом, оскільки у майбутньому її війська захищатимуть держави НАТО.

"Зараз, умовно кажучи, коли балтійські країни просять Німеччину надіслати бригаду, щоб захищати їх від Росії, то після набуття Україною членства в НАТО, яка бригада стоятиме в балтійській країні? Українська. І німці не повинні будуть витрачати гроші, ресурси й ставити на політичний ризик прямого зіткнення з Росією", – сказав міністр.

Він додав, що у президента Зеленського непохитна позиція: членство України в НАТО – єдиний спосіб запобігти новим війнам в Європі.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.

У середу міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон буде "дуже прихильним", якщо Україна зможе пройти через спрощений процес вступу до НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки, водночас він розвіяв сподівання Києва на прискорений вступ у НАТО.



