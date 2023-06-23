Почему Украина считает, что 11 бойцов ВСУ оказались "в плену" в Венгрии

Освобождение из российского плена 11 украинских военных превратилось в токсичную историю, которая дополнительно убедила и украинскую власть, и западных лидеров в том, что Венгрия готова играть роль в спектаклях, срежиссированных Кремлем.

Подробнее о спецоперации России – в статье директора Института Центральноевропейской стратегии Дмитрия Тужанского и редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Между российским и венгерским пленом: как "игра" с бойцами ВСУ завела Орбана в ловушку Кремля.

Ровно две недели прошло с тех пор, как Русская православная церковь (РПЦ) сообщила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных, которые происходят из Закарпатья, и осуществила это без участия украинского государства. Эта фраза сама по себе звучит абсурдно, поэтому изначально многих поразило сообщение церкви (при чем здесь РПЦ? почему украинцы должны направляться в Венгрию? как это вообще возможно?).

Но еще абсурднее то, что до сих пор это сообщение РПЦ является наиболее содержательным официальным комментарием от всех сторон, вовлеченных в эту передачу украинских военнопленных.

Украина в их число, как оказалось, действительно не входит. МИД Украины уже несколько раз делал заявления о том, что Венгрия даже не ставила Киев в известность о своих действиях в отношении украинских граждан, и публично просил Будапешт изменить эту политику.

Но шло время, изменений не происходило, а заявления Украины становились все жестче.

Дошло до того, что в начале этой недели Киев публично обвинил венгерские власти в том, что они держат украинцев в заложниках.

В том заявлении МИД воздержался от конкретики, но ее впоследствии добавил омбудсмен Дмитрий Лубинец, который заявил, что Венгрия ограничивает свободу передвижения, контактов украинских пленных и не допускает к ним украинских дипломатов.

По нашим данным, венгры действительно не просто мешали встрече военных ВСУ с украинским консулом – их держали в изоляции. К тому же до сих пор – а прошло две недели от их объявленной доставки в Венгрию – Будапешт официально так и не сообщил Киеву о перечне украинцев, которых ему передала РФ.

И Киев имеет все основания говорить о том, что из плена российского бойцов ВСУ передали в плен венгерский.

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявлял, что 11 украинцев после прибытия в Будапешт стали "свободными людьми" и венгерское правительство "больше не следит за их перемещениями", но уже известно, что эти заявления были абсолютной ложью.

По данным источников "ЕвроПравды" с украинской стороны, пленных бойцов ВСУ держали в выделенном для них помещении, не позволяя им даже иметь телефоны. А когда для них организовали свидание с родственниками – то украинцев привезли на место встречи, после чего обязали поехать обратно, в место содержания.

К тому же, как оказалось, украинцев убеждали, что Украина их едва не объявила предателями и возвращаться им ни в коем случае нельзя. В СМИ со ссылками на украинские источники звучали предположения, что пленных склоняют провести пресс-конференцию с антиукраинскими заявлениями – но пока это больше похоже на фантазии.

Сейчас в Украину вернулись уже четверо военнопленных.

При всех обстоятельствах, освобождение украинцев из российского плена – это хорошее событие, из-за которого трудно возмущаться. Тем более, что это, вероятно, происходит не в последний раз.

Украинская сторона уже знает, что диалог спецслужб Венгрии и России, для отбеливания имиджа РПЦ замаскированный под так называемый "межцерковный диалог", продолжается. Рассматривается возможность передачи в Венгрию новых украинских военнопленных, связанных с Закарпатьем. И снова – без участия Украины.

Действия РФ и ее друзей в Будапеште не оставляют для Украины возможности промолчать. Невозможно было оставить без реакции венгерское обращение с украинскими пленными.

Поэтому Росией создается новый конфликт накануне саммита в Вильнюсе в июле и очень вероятного декабрьского голосования в Совете ЕС об открытии переговоров с Украиной о вступлении. В обоих случаях все ключевые решения будут приниматься единогласно, поэтому голос Венгрии также нужен.

Подробнее о спецоперации РФ – в материале Дмитрия Тужанского и Сергея Сидоренко Между российским и венгерским пленом: как "игра" с бойцами ВСУ завела Орбана в ловушку Кремля.