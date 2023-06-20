Будапешт заявляє, що звільнені з РФ українські полонені можуть залишити Угорщину "в будь-який час"

В уряді Угорщині заперечують, що відмовляють українським дипломатам у доступі до звільнених з РФ 11 військовополонених.

Як пише "Європейська правда", про це у коментарі CNN заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

За його словами, українські полонені були "звільнені в Росії" після співпраці між Російською православною церквою та Угорською благодійною службою Мальтійського ордену.

Ковач стверджує, що вони за власним бажанням хотіли приїхати до Угорщини.

За словами представника угорського уряду, більшість військових також мали угорське громадянство, а решта "отримали статус біженця в Угорщині".

Ковач додав, що тепер вони є "вільними особами", які "можуть залишитися в Угорщині або покинути країну в будь-який час за власним бажанням".

Він сказав, що угорський уряд "більше не стежить за їхніми переміщеннями".

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв, що передача українців Угорщині відбулася після "дискусій між церквою та релігійними організаціями, в яких угорська держава не брала жодної участі".

19 червня в МЗС України заявили, що умови перебування в Угорщині переданих їй з РФ українських полонених не дозволяють говорити про їхній вільний статус, і угорська сторона не йде на конструктивний діалог з Києвом у цьому питанні.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.

Водночас в адміністрації Орбана заявили, що нібито інформували Київ про передачу Угорщині українських військовополонених, коли це відбулося, та що вони перестали бути полоненими, відколи прибули в Угорщину.