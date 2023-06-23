Чому Україна вважає, що 11 бійців ЗСУ опинилися "в полоні" в Угорщині

Звільнення з російського полону 11 українських військових перетворилося на токсичну історію, що додатково переконала і українську владу, і західних лідерів у тому, що Угорщина готова грати роль у спектаклях, зрежисованих Кремлем.

Докладніше про спецоперацію Росії – у статті директора Інституту Центральноєвропейської стратегії Дмитра Тужанського та редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Між російським та угорським полоном: як "гра" з 11 бійцями ЗСУ завела Орбана у пастку Кремля.

Рівно два тижні минулого відтоді, як Російська православна церква (РПЦ) повідомила, що передала Угорщині групу українських військовополонених, які походять із Закарпаття, і здійснила це без участі української держави. Ця фраза сама по собі звучать абсурдно, тому від початку багатьох вразило повідомлення церкви (до чого тут РПЦ? чому українці мають прямувати до Угорщини? як це взагалі можливо?).

Але ще абсурднішим є те, що і досі це повідомлення РПЦ є найбільш змістовним офіційним коментарем від усіх сторін, залучених до цієї передачі українських військовополонених.

Україна до їхнього числа, як виявилося, справді не входить. МЗС України вже кілька разів робило заяви про те, що Угорщина навіть не ставила Київ до відома про свої дії стосовно українських громадян, і публічно просило Будапешт змінити цю політику.

Але минав час, змін не відбувалося, а заяви України ставали дедалі жорсткішими.

Дійшло до того, що на початку цього тижня Київ публічно звинуватив угорську владу в тому, що вона тримає українців у заручниках.

У тій заяві МЗС утрималося від конкретики, але її згодом додав омбудсмен Дмитро Лубінець, який заявив, що Угорщина обмежує свободу пересування, контактів українських полонених і не допускає до них українських дипломатів.

За нашими даними, угорці дійсно не просто заважали зустрічі військових ЗСУ з українським консулом – їх тримали в ізоляції. До того ж досі – а минуло два тижні від їхнього оголошеного доправлення в Угорщину – Будапешт офіційно так і не повідомив Київ про перелік українців, яких йому передала РФ.

І Київ має усі підстави говорити про те, що з полону російського бійців ЗСУ передали до полону угорського.

Віцепрем’єр Угорщини Жолт Шем’єн заявляв, що 11 українців після прибуття до Будапешта стали "вільними людьми" і угорський уряд "більше не стежить за їхніми переміщеннями", але вже відомо, що ці заяви були абсолютною брехнею.

За даними джерел "ЄвроПравди" з української сторони, полонених бійців ЗСУ тримали у виділеному для них приміщенні, не дозволяючи їм навіть мати телефони. А коли для них організували побачення з родичами – то українців привезли на місце зустрічі, після чого зобов’язали поїхати назад, у місце утримання.

До того ж, як виявилося, українців переконували, що Україна їх ледь не оголосила зрадниками і повертатися їм у жодному разі не можна. У ЗМІ з посиланнями на українські джерела лунали припущення, що полонених схиляють провести пресконференцію з антиукраїнськими заявами – але наразі це більше схоже на фантазії.

Наразі до України повернулися вже четверо військовополонених.

За всіх обставин, звільнення українців з російського полону – це добра подія, через яку важко обурюватися. Тим більше, що це, імовірно, відбувається не востаннє.

Українська сторона вже знає, що діалог спецслужб Угорщини та Росії, задля відбілення іміджу РПЦ замаскований під так званий "міжцерковний діалог", триває. Розглядається можливість передачі в Угорщину нових українських військовополонених, що пов’язані із Закарпаттям. І знову – без участі України.

Дії РФ та її друзів у Будапешті не залишають для України можливості промовчати. Неможливо було лишити без реакції угорське поводження з українськими полоненими.

Тож Росією створюється новий конфлікт напередодні саміту у Вільнюсі в липні та дуже ймовірного грудневого голосування в Раді ЄС щодо відкриття перемовин з Україною про вступ. В обох випадках усі ключові рішення будуть ухвалюватися одноголосно, відтак голос Угорщини також потрібен.

Докладніше про спецоперацію РФ – у матеріалі Дмитра Тужанського та Сергія Сидоренка Між російським та угорським полоном: як "гра" з 11 бійцями ЗСУ завела Орбана у пастку Кремля.