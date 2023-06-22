Омбудсмен каже про підготовку Угорщиною ІПСО проти України щодо обміну полоненими з РФ

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Угорщина готує інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) для того, щоб звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими з РФ.



Про це він заявив під час телемарафону, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Лубінець заявив, що Угорщина порушила гуманітарне право, коли забрала з РФ 11 українських військовополонених.

"Навіть якщо у вас (Угорщини – ред.) були якісь гуманітарні підстави, то насамперед необхідно було проінформувати Україну. Треба було поінформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста", – сказав він.



Омбудсмен також зазначив, що, потрапивши на територію Угорщини, ці українці втрачають статус військовополонених.



У зв'язку з цим, за його словами, немає пояснення, з якої причини Угорщина обмежує їхню свободу пересування, контактів і не допускає до них українських дипломатів.



На думку Лубінця, "така поведінка Угорщини – це підігравання російській пропаганді".



"Зараз вони (Угорщина – ред.), за моїми даними, планують запустити ІПСО з дискредитації влади України – нібито Росія хоче віддати військовополонених, а в України немає ініціативи", – сказав він.



Своєю чергою він наголосив: "В України завжди є ініціативи провести обмін. Ми передаємо списки і готові провести обмін".



Також, за словами Лубінця, він уже надіслав листи російському та угорському колегам щодо роз'яснень, яким чином українські військовополонені потрапили до Угорщини.



Нагадаємо, на початку червня угорська сторона заявила, що в межах домовленостей Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги з Росії забрали 11 українських військовополонених.

При цьому угорська сторона не давала українським дипломатам доступу до громадян України, натомість стверджувала, що вони мають вільний статус, а також заперечувала причетність уряду до вивезення військовополонених.

У вівторок троє українців, які опинилися на території Угорщини після звільнення з російського полону, повернулися в Україну.

Європейський Союз чекає на відповідь влади Угорщини щодо ролі країни у звільненні з РФ 11 українських військовополонених, які згодом опинилися на угорській території.