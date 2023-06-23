Папа Римский не произнес запланированную речь, потому что плохо себя чувствует

Папа Римский Франциск не объявил запланированную на четверг речь на конференции из-за плохого самочувствия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что у Франциска проблемы с дыханием после перенесенной операции.

"Я все еще нахожусь под действием анестезии, мое дыхание плохое", – сказал Франциск на встрече Католической Восточной церкви.

Понтифик добавил, что делегаты получат письменную версию его речи.

На вопрос, как он себя чувствует, 86-летний Папа ответил: "Я все еще жив".

В начале июня Папа Римский перенес операцию, которая была необходима для устранения лапароцеле – грыжи, которая иногда образуется над рубцом после хирургического вмешательства. Лапароцеле чаще встречается у пожилых людей, а также может быть вызвано ожирением или слабостью мышц брюшной стенки.

16 июня Франциска выписали из больницы.