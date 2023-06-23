Папа Римський не виголосив заплановану промову, бо погано почувається

Папа Римський Франциск не оголосив заплановану на четвер промову на конференції через погане самопочуття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зазначається, що у Франциска проблеми з диханням після перенесеної операції.

"Я все ще перебуваю під дією анестезії, моє дихання погане", – сказав Франциск на зустрічі Католицької Східної Церкви.

Понтифік додав, що делегати отримають письмову версію його промови.

На запитання, як він себе почуває, 86-річний Папа відповів: "Я все ще живий".

На початку червня Папа Римський переніс операцію, яка була необхідна для усунення лапароцеле – грижі, яка іноді утворюється над рубцем після хірургічного втручання. Лапароцеле частіше зустрічається у людей похилого віку, а також може бути викликане ожирінням або слабкістю м'язів черевної стінки.

16 червня Франциска виписали з лікарні.