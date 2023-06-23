В ПАСЕ обвинили Анкару в использовании заявки Швеции в НАТО как повода усилить репрессии

В последнем отчете Парламентской ассамблеи Совета Европы говорится о том, что Турция использует различные стратегии для преследования своих критиков за рубежом, включая попытку заманить в ловушку Швецию из-за ее заявки на членство в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

"Ассамблея особенно призывает Турцию прекратить запугивание Бюлента Кенеса, признать и уважать решение Верховного суда Швеции и прекратить свою политику использования права вето в отношении членства Швеции в Организации Североатлантического договора (НАТО) как инструмента транснациональных репрессий", – говорится в отчете.

Кенес был главным редактором турецкой газеты Today's Zaman, связанной с критиком правительства Фетхуллахом Гюленом, который находится в изгнании. После неудачной попытки государственного переворота в Турции в 2016 году Кенес, как и десятки тысяч других, нашел убежище за границей в Швеции, получив там политическое убежище.

Гюлен, мусульманский проповедник, проживающий в США, отрицает какую-либо связь с попыткой переворота, но Анкара определяет его сеть как "Фетхуллахистскую террористическую организацию", или сокращенно FETO.

Правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана недавно подтолкнуло Швецию к экстрадиции политических беженцев, включая Кенеса, в обмен на одобрение ее заявки на членство в НАТО.

Несмотря на все призывы и предупреждения, Эрдоган до сих пор не одобрил заявку Швеции на членство в НАТО.

"Такое поведение неприемлемо для всех, кто поддерживает верховенство права, и служит примером давления, которое некоторые страны пытаются оказывать на другие с целью осуществления того, что по сути является еще одним аспектом транснациональных репрессий", – говорится в отчете.

Хотя в отчете ПАСЕ содержится призыв к Турции прекратить использовать членство Швеции в НАТО в своих международных репрессиях, турецкие члены ПАСЕ возразили против такой связи.

"Членство Швеции в НАТО не связано с отчетом. Переговоры о членстве Швеции в НАТО продолжаются на основе трехстороннего меморандума, подписанного Турцией, Швецией и Финляндией. Переговоры по членству Финляндии были успешно завершены. Ожидается, что переговоры по членству Швеции будут успешно завершены в ближайшее время", – заявили турецкие парламентарии от правящей партии Эрдогана.

Ранее сообщалось, что Турция хочет, чтобы Швеция начала выдавать или высылать подозреваемых курдских сепаратистов до июльского саммита НАТО в Вильнюсе для одобрения шведской заявки на вступление в Альянс.