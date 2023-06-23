У ПАРЄ звинуватили Анкару у використанні заявки Швеції до НАТО як приводу посилити репресії

В останньому звіті Парламентської асамблеї Ради Європи йдеться про те, що Туреччина використовує різні стратегії для переслідування своїх критиків за кордоном, включаючи спробу заманити в пастку Швецію через її заявку на членство в НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

"Асамблея особливо закликає Туреччину припинити залякування Бюлента Кенеса, визнати і поважати рішення Верховного суду Швеції і припинити свою політику використання права вето щодо членства Швеції в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) як інструменту транснаціональних репресій", – йдеться в звіті.

Кенес був головним редактором турецької газети Today's Zaman, пов'язаної з критиком уряду Фетхуллахом Гюленом, який перебуває у вигнанні. Після невдалої спроби державного перевороту в Туреччині в 2016 році Кенес, як і десятки тисяч інших, знайшов притулок за кордоном у Швеції, отримавши там політичний притулок.

Гюлен, мусульманський проповідник, який проживає в США, заперечує будь-який зв'язок зі спробою перевороту, але Анкара визначає його мережу як "Фетхуллахістську терористичну організацію", або скорочено FETO.

Уряд президента Реджепа Таїпа Ердогана нещодавно підштовхнув Швецію до екстрадиції політичних біженців, включаючи Кенеса, в обмін на схвалення її заявки на членство в НАТО.

Незважаючи на всі заклики і попередження, Ердоган досі не схвалив заявку Швеції на членство в НАТО.

"Така поведінка є неприйнятною для всіх, хто підтримує верховенство права, і слугує прикладом тиску, який деякі країни намагаються чинити на інші з метою здійснення того, що по суті є ще одним аспектом транснаціональних репресій", – йдеться у звіті.

Хоча у звіті ПАРЄ міститься заклик до Туреччини припинити використовувати членство Швеції в НАТО у своїх міжнародних репресіях, турецькі члени ПАРЄ заперечили проти такого зв'язку.

"Членство Швеції в НАТО не пов'язане зі звітом. Переговори про членство Швеції в НАТО тривають на основі тристороннього меморандуму, підписаного Туреччиною, Швецією та Фінляндією. Переговори щодо членства Фінляндії були успішно завершені. Очікується, що переговори щодо членства Швеції будуть успішно завершені найближчим часом", – заявили турецькі парламентарі від правлячої партії Ердогана.

Раніше повідомлялося, що Туреччина хоче, щоб Швеція почала видавати або висилати підозрюваних курдських сепаратистів до липневого саміту НАТО у Вільнюсі для схвалення шведської заявки на вступ в Альянс.