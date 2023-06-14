Германия приобретет израильскую систему ПРО на почти 4 млрд евро, способную сбивать баллистику

Бюджетный комитет Бундестага в среду одобрил авансовый платеж в размере до 560 миллионов евро на приобретение израильской системы противоракетной обороны Arrow-3 на фоне планов Берлина укрепить обороноспособность страны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Система Arrow-3 предназначена для перехвата баллистических ракет за пределами земной атмосферы. Соглашение, общая стоимость которого оценивается в почти четыре миллиарда евро, должно быть заключено до конца года.

Предполагается, что немецкие Военно-воздушные силы получат Arrow-3 к четвертому кварталу 2025 года.

По данным израильского производителя IAI, система Arrow-3 способна перехватывать баллистические ракеты, выпущенные с расстояния до 2400 километров. Ее впервые развернули на израильской военно-воздушной базе в 2017 году.

По данным AFP, комитет Бундестага также одобрил выделение около 950 миллионов евро на закупку шести систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM немецкого производства.

Член комитета Карстен Кляйн из "Свободной демократической партии" заявил AFP, что выделение этих средств поможет обеспечить Германию современными системами противовоздушной обороны, ведь система IRIS-T "уже доказала свою надежность в Украине".

Война России в Украине подняла вопрос о дефиците наземных систем противовоздушной обороны, таких как зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства или недавно разработанных немецких комплексов IRIS-T.

На этом фоне Германия инициировала создание "Небесного щита" – совместной системы противовоздушной обороны стран Европейского Союза.