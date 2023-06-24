Британская разведка назвала события в РФ в течение последних суток самым серьезным вызовом для России как государства за последнее время.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне за 24 июня, пишет "Европейская правда".

Разведка констатирует, что в ночь на 24 июня споры между руководителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и российским Минобороны обострились до прямого силового противостояния.

"В Ростове-на-Дону "Вагнер" почти точно взял под контроль ключевые города, включая штаб-квартиру, откуда руководят военными действиями против Украины. Другие подразделения "Вагнера" движутся на север через Воронежскую область, почти наверняка имея целью дойти до Москвы. Поскольку очень мало свидетельств столкновений между "Вагнером" и российскими силовиками, часть явно остались пассивными и молча стали на сторону "вагнеровцев", – констатирует разведка.

По мнению аналитиков, решающим станет то, останутся ли лояльными Кремлю российские силовики, особенно Росгвардия.

"Это самый серьезный вызов для России как государства за последнее время", – заключает разведка.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.

В Москве ввели режим контртеррористической операции, Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.