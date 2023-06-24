Латвия не будет выдавать россиянам никаких виз

Из-за событий в России власти Латвии приняли решение не выдавать российским гражданам никаких виз, в частности гуманитарных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Латвия не будет выдавать гуманитарных и других виз в связи с событиями в России", – отметил он.

Кроме того, Латвия не будет менять ограничения на пересечение границы, которые действуют для граждан РФ с 19 сентября 2022 года.

Krievijas notikumu dēļ Latvija neizsniegs humānās vai cita veida vīzas, kā arī nemainīs kopš 19.09.22. ieviestos robežšķērsošanas ierobežojumus Krievijas pilsoņiem



🇱🇻 🇪🇪 🇱🇹 cieši koordinē kopīgu robežapsardzību ar 🇷🇺 🇧🇾 , nepieciešamības gadījumā pieņemot tālākus kopīgus lēmumus — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 24, 2023

Ринкевичс добавил, что Латвия, Эстония и Литва скоординировано охраняют границы с Россией и Беларусью, а в случае необходимости будут приниматься совместные решения.

С вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его наемники сбили уже три российских вертолета.

В Москве ввели режим контртеррористической операции.

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