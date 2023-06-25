В Литве уверяют, что могут усилить охрану границы за "один-два часа"

Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что литовские власти в субботу были готовы усилить пограничный контроль из-за беспорядков в России, но в этом не было необходимости.

Об этом он сказал в эфире радио LRT, сообщает "Европейская правда".

По словам Кащюнаса, в случае необходимости Литва может усилить пограничный контроль в течение нескольких часов.

"Мы уже вчера подготовили все необходимые документы, и если бы волна мигрантов из России была хотя бы большей, мы бы применили (усиление пограничного контроля. – Ред.) немедленно. Но мы видим, что ситуация относительно разрядилась, мы не видим никаких признаков увеличения количества людей, которые бегут из России или Калининградской области", – сказал литовский депутат.

"Если нам понадобятся еще более жесткие ограничения, мы, безусловно, сделаем это в течение часа-двух без проблем", – добавил он.

По словам председателя комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сейма Литвы, ситуация с безопасностью в стране пока не изменилась.

В отличие от Литвы, Латвия и Эстония в субботу усилили охрану границ в субботу в ответ на вооруженный мятеж частной военной компании "Вагнера" в России.

Избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявил, что страны Балтии вместе с Финляндией координируют усиленные меры пограничного контроля на внешней границе, совместно принимая решение о закрытии границ с Россией и Беларусью, если это будет необходимо.