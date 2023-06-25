У Литві запевняють, що можуть посилити охорону кордону за "одну-дві години"

Голова комітету з питань національної безпеки і оборони Сейму Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що литовська влада в суботу була готова посилити прикордонний контроль через заворушення в Росії, але в цьому не було необхідності.

Про це він сказав в етері радіо LRT, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кащюнаса, у разі необхідності Литва може посилити прикордонний контроль протягом декількох годин.

"Ми вже вчора підготували всі необхідні документи, і якби хвиля мігрантів з Росії була хоча б більшою, ми б застосували (посилення прикордонного контролю. – Ред.) негайно. Але ми бачимо, що ситуація відносно розрядилась, ми не бачимо жодних ознак збільшення кількості людей, які тікають з Росії або Калінінградської області", – сказав литовський депутат.

"Якщо нам знадобляться ще жорсткіші обмеження, ми, безумовно, зробимо це протягом години-двох без проблем", – додав він.

За словами голови комітету з питань нацбезпеки й оборони Сейму Литви, ситуація з безпекою в країні наразі не змінилася.

На відміну від Литви, Латвія та Естонія в суботу посилили охорону кордонів у суботу у відповідь на збройний заколот приватної військової компанії "Вагнера" в Росії.

Обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс раніше заявив, що країни Балтії разом із Фінляндією координують посилені заходи прикордонного контролю на зовнішньому кордоні, спільно ухвалюючи рішення про закриття кордонів із Росією та Білоруссю, якщо це буде необхідно.