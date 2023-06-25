Глава МИД Италии о мятеже Пригожина: Миф о единстве путинской России закончился

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что попытка мятежа, совершенная частной военной компанией "Вагнера", показала слабость России и российских властей, а также может помочь Украине.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение Таяни озвучил в интервью Il Messaggero.

По словам главы итальянского МИД, попытка мятежа со стороны "вагнеровцев" означает, что "миф о единстве путинской России закончился".

"Эта внутренняя эскалация разделяет российских военных. Это неизбежный результат, когда вы поддерживаете и финансируете легион наемников", – добавил он.

Таяни добавляет, что в результате действий ЧВК "Вагнера" можно "сказать точно: сегодня российский фронт слабее, чем вчера", и выразил надежду, что мир в Украине "теперь ближе".

"Это (вторжение в Украину. – Ред.) оказалось бумерангом для Путина. Россияне не смогли победить, они провалили блицкриг. Теперь они расплачиваются за проблемы и противоречия военного аппарата", – считает итальянский министр.

Он также выразил надежду, что после попытки мятежа контрнаступление Украины "будет двигаться еще быстрее, и украинцы восстановят свою независимость".

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивалось фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой. Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".