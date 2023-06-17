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В Литву прибыл механизированный батальон из Германии

Суббота, 17 июня 2023, 11:59

В Литву прибыл механизированный батальон пехоты из Германии для участия в учениях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В своем Twitter Анушаускас рассказал, что это батальон из немецкой 41-й бригады, который участвует в обеспечении безопасности Литвы.

"С 21 июня по 7 июля он будет участвовать в совместных литовско-немецких учениях "Griffin Storm", – добавил министр.

Напомним, на последней встрече министров НАТО договорились о новой ротационной модели для противовоздушной и противоракетной обороны.

Минобороны Эстонии в своем заявлении пояснило, что теперь в дополнение к эффективной противовоздушной обороне с истребителями на восточном фланге НАТО будет происходить ротация подразделений со средствами "земля-воздух".

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Литва Германия Расширение НАТО