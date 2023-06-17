В Литву прибыл механизированный батальон из Германии

В Литву прибыл механизированный батальон пехоты из Германии для участия в учениях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В своем Twitter Анушаускас рассказал, что это батальон из немецкой 41-й бригады, который участвует в обеспечении безопасности Литвы.

Today, the armored infantry battalion of the German 41st Brigade, committed to ensuring our security, arrived in Lithuania. From June 21 to July 7 it will take part in the joint Lithuanian-German military exercise "Griffin Storm". pic.twitter.com/bHuQVWvyv2 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 17, 2023

"С 21 июня по 7 июля он будет участвовать в совместных литовско-немецких учениях "Griffin Storm", – добавил министр.

Напомним, на последней встрече министров НАТО договорились о новой ротационной модели для противовоздушной и противоракетной обороны.

Минобороны Эстонии в своем заявлении пояснило, что теперь в дополнение к эффективной противовоздушной обороне с истребителями на восточном фланге НАТО будет происходить ротация подразделений со средствами "земля-воздух".