В Литву прибыл механизированный батальон из Германии

В Литву прибыл механизированный батальон пехоты из Германии для участия в учениях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В своем Twitter Анушаускас рассказал, что это батальон из немецкой 41-й бригады, который участвует в обеспечении безопасности Литвы.

Today, the armored infantry battalion of the German 41st Brigade, committed to ensuring our security, arrived in Lithuania. From June 21 to July 7 it will take part in the joint Lithuanian-German military exercise "Griffin Storm". pic.twitter.com/bHuQVWvyv2