Если Пригожин и "Вагнер" окажутся в Беларуси, НАТО нужно укрепить восточную границу - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что любые внутренние потрясения в России неизбежно сказываются на безопасности соседних государств.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал после воскресного заседания Совета безопасности.

Как отметил Науседа, российский режим показал свою уязвимость на фоне действий наемников "группы Вагнера". Поэтому в будущем можно ожидать вызовов подобного масштаба, если не большего.

"Последовательность событий продемонстрировала, что король голый и что такие колонны, такой размер сил могут зайти достаточно далеко, чтобы начать представлять фундаментальную угрозу для режима", – сказал литовский президент.

Дополнительным фактором опасности для Литвы может стать переезд "группы Вагнера" в Беларусь. Это означает, что безопасность восточных границ Литвы и НАТО нуждается в усилении.

Науседа поручил разведывательным органам уделять еще больше внимания сбору информации из Беларуси и российской Калининградской области.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивалось фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и официальной российской верхушкой. Президент Владимир Путин в специальном обращении заговорил о гражданской войне и мятеже.

В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".