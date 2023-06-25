В Болгарии - пожар на оружейном заводе бизнесмена, которого отравили агенты ГРУ

В складском помещении оружейной компании EMKO возле болгарского города Карнобат, которая принадлежит бизнесмену Эмилиану Гебреву, в ночь на воскресенье вспыхнул масштабный пожар – владелец подозревает, что речь идет об умышленном поджоге.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

По словам Гебрева, нынешний пожар вспыхнул около 00:40 в воскресенье, и, к счастью, никто из охранников базы не пострадал. Он назвал случай "непонятным", поскольку на сгоревшем складе не было никакой продукции, которая могла бы загореться сама по себе.

"Я не могу сказать, какие причины", – добавил Гебрев в разговоре с "Радио Свобода".

Пожар стал вторым случай подряд на этом объекте после того, как 31 июля 2022 года в результате возгорания в другом складе сдетонировали боеприпасы. С тех пор продолжается расследование, о ходе которого прокуратура не обнародует никакой официальной информации.

"Никто мне ничего не сказал, будто ничего не произошло", – добавил Гебрев, добавив, что следователи вообще не искали его после последнего инцидента.

Ранее болгарский торговец оружием, который пережил вероятное отравление "Новичком" в 2015 году, сказал, что он "на 100% уверен", что за взрывом и последующим пожаром в июле 2022 года стоят российские оперативники.

Гебрев впал в кому в 2015 году, и западные власти и спецслужбы считают, что его отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" офицеры российской военной разведки ГРУ.