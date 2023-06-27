Белый дом анонсировал новый разговор Байдена с Зеленским

После общения с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье президент США Джо Байден планирует вскоре провести еще один телефонный разговор с украинским лидером.

Об этом во время брифинга в понедельник, 26 июня, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

Кирби отметил, что после разговора с президентом Зеленским в воскресенье у Байдена не было еще одних переговоров с ним.

"Но, как вы слышали, президент сказал, что он рассчитывает снова поговорить с президентом Зеленским очень и очень скоро. И, конечно, мы объявим вам об этом, когда это произойдет, как мы всегда это делаем", – сказал Кирби.

Предыдущий разговор Байдена и Зеленского состоялся 25 июня. В нем президенты обсудили контрнаступление и попытку мятежа в РФ.

По данным источников телеканала, во время мятежа "Вагнера" союзники на разных уровнях обращались к украинским чиновникам с предостережениями от нанесения ударов по территории России во время мятежа.