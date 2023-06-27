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Білий дім анонсував нову розмову Байдена з Зеленським

Вівторок, 27 червня 2023, 08:43

Після спілкування з президентом України Володимиром Зеленським у неділю президента США Джо Байден планує невдовзі провести ще одну телефонну розмову з українським лідером.

Про це під час брифінгу у понеділок, 26 червня, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

Кірбі відзначив, що після розмови з президентом Зеленським у неділю у Байдена не було ще одних переговорів із ним.

"Але, як ви чули, президент сказав, що він розраховує знову поговорити з президентом Зеленським дуже і дуже скоро.  І, звичайно, ми оголосимо вам про це, коли це станеться, як ми завжди це робимо", – сказав Кірбі.

Попередня розмова Байдена і Зеленського відбулася 25 червня. У ній президенти обговорили контрнаступ і спробу заколоту в РФ.

За даними джерел телеканалу, під час заколоту "Вагнера" союзники на різних рівнях зверталися до українських посадовців із застереженнями від нанесення ударів по території Росії під час заколоту.

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Байден Зеленський