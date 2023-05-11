Еврокомиссар в Киеве рассказала, сколько украинцев учатся и работают в ЕС

Статус временной защиты в Европейском Союзе получили четыре миллиона граждан Украины, которые выехали после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в Киеве заявила европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Я сообщила министру (внутренних дел Александру Клименко – ред.) о текущем размещении четырех миллионов украинцев, которые сейчас находятся в ЕС, под эгидой Директивы о временной защите", – сказала она.

Еврокомиссар добавила, что среди этих украинцев почти 700 тысяч имеют работу, а еще 450 тысяч детей сейчас учатся в школах и университетах по всему ЕС.

"Конечно, это вызов, но мы с ним справились. Я повторяю, что украинцам, которые нуждаются в убежище в ЕС, всегда рады", – подчеркнула Йоханссон.

Как известно, в марте 2022 года ЕС ввел выдачу разрешений на временную защиту для граждан Украины, выехавших в результате полномасштабного военного вторжения России. Этот статус означает, что украинцам, которые бегут от войны, не нужно просить убежище в ЕС.

Европейская комиссия ранее сообщала, что готова принять необходимые меры для дальнейшего продления Директивы о временной защите для украинских беженцев, если это будет необходимо, до 2025 года.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон прибыла в Киев. В рамках визита в Украину она посетила Ирпень, а также обсудила сотрудничество правоохранителей, предотвращение контрабанды оружия, работу над расследованием военных преступлений, поддержку для разминирования территорий, где велись боевые действия.