В Конгрессе США призывают Байдена передать Украине кассетные боеприпасы

Двухпартийная группа американских законодателей обратилась с письмом к администрации президента США Джо Байдена, призывая ее одобрить предоставление Украине кассетных боеприпасов для эффективного прорыва оборонительных линий РФ.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Foreign Policy.

В письме, направленном в пятницу Байдену, конгрессмены Джо Уилсон, Стив Коэн и Виктория Спартц призвали Белый дом прислать Украине так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM) для помощи в ее контрнаступлении.

"Передача DPICM Украине предоставляет возможность предоставить украинским Вооруженным Силам мощный потенциал для использования против российской армии и наемников. Поэтому давайте применим их неиспользованный огромный арсенал для победы Украины и восстановления мира в Европе", – пишут законодатели.

Они также указывают, что кассетные боеприпасы были разработаны в США во времена "холодной войны" именно для "противодействия численному и материальному превосходству России".

"И теперь они могут быть использованы по назначению в обороне Украины – и в обороне Европы, и, наконец, в национальной безопасности США", – добавляют конгрессмены.

Кассетные боеприпасы обычно выпускают большое количество мелких элементов, которые могут поражать и убивать гражданское население. Также у этих боеприпасов сравнительно высокий процент неразрываемости, из-за чего они представляют опасность в течение многих лет после завершения конфликта.

В 2008 году более 120 стран приняли договор о запрете производства, использования и накопления кассетных боеприпасов. Соединенные Штаты, Россия и Украина отказались присоединиться к нему.

СМИ еще в конце 2022 года сообщали, что Турция начала отправлять Украине кассетные боеприпасы американской разработки после месяцев мольбей Киева к администрации Байдена предоставить эти средства. Украинская сторона такие сообщения опровергла.

Ранее СМИ также писали, что в администрации президента США Джо Байдена рассматривают запрос Украины о поставках кассетных боеприпасов.