Пентагон поддерживает предоставление Украине кассетных боеприпасов

Министерство обороны США считает, что кассетные боеприпасы помогли бы Украине в противостоянии российским оккупационным силам, в частности во время прорыва оборонительных линий.

Такую позицию во время слушаний в Конгрессе в четверг выразила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России и Украины Лора Купер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам представительницы Пентагона, предоставление Украине кассетных боеприпасов было бы полезным "с точки зрения эффективности на поле боя".

"Наши военные аналитики подтвердили, что DPICM (усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения. – Ред.) были бы полезными, особенно против окопанных российских позиций на поле боя", – заявила она.

Купер добавила, что Соединенные Штаты не предоставляют это вооружение Украине в связи с установленными Конгрессом ограничениями на их экспорт, а также "беспокойством относительно единства союзников".

Кассетные боеприпасы обычно выпускают большое количество мелких элементов, которые могут поражать и убивать гражданское население. Также у этих боеприпасов сравнительно высокий процент неразрываемости, из-за чего они представляют опасность в течение многих лет после завершения конфликта.

В 2008 году более 120 стран приняли договор о запрете производства, использования и накопления кассетных боеприпасов. Соединенные Штаты, Россия и Украина отказались присоединиться к нему.

СМИ еще в конце 2022 года сообщали, что Турция начала отправлять Украине кассетные боеприпасы американской разработки после месяцев мольбей Киева к администрации Байдена предоставить эти средства. Украинская сторона такие сообщения опровергла.

Ранее СМИ также писали, что в администрации президента США Джо Байдена рассматривают запрос Украины о поставках кассетных боеприпасов.