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Молдова договорилась о свободной торговле с Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией

Вторник, 28 марта 2023, 07:22

Молдова и страны Европейской ассоциации свободной торговли, к которой относятся Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, договорились подписать соглашение о свободной торговле.

Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства, пишет "Европейская правда".

Переговоры между Молдовой и четырьмя европейскими странами, которые не входят в ЕС, начались весной 2021 года. Стороны надеются подписать соглашение о свободной торговле до лета.

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Соглашение охватывает торговлю товарами, услугами, права интеллектуальной собственности, конкуренцию, государственные закупки и устойчивое развитие. 

Это первое соглашение Европейской ассоциации свободной торговли, которое имеет отдельный раздел об электронной коммерции.

"Очень позитивно, что мы заключили соглашение с Молдовой, что способствует устойчивому экономическому сотрудничеству, несмотря на войну в Европе. Существует большой потенциал для увеличения торговли между Норвегией и Молдовой", - прокомментировал министр промышленности Норвегии Ян Кристиан Вестре.

Как отметили в норвежском правительстве, основным импортом из Молдовы в Норвегию является мебель и текстиль. Большинство экспорта из Норвегии в Молдову составляют рыба и морепродукты, а также запчасти и аксессуары для транспортных средств.

Как известно, Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС синхронно с Украиной в июне 2022 года.

Президент Молдовы Майя Санду считает, что страна должна стать членом ЕС до конца этого десятилетия.

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Молдова Торговля

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