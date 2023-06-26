Латвия прекратила прием заявлений на все типы виз от граждан РФ

Дипломатические и консульские учреждения Латвии с 26 июня 2023 года прекращают прием документов на все типы виз от граждан России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) порталу Delfi.



Это решение объясняется непредсказуемым развитием внутриполитической ситуации в РФ. При этом визовые заявления, которые были приняты до 25 июня, будут обрабатываться по-прежнему.



Отмечается, что в случае возникновения дополнительных вопросов МИД Латвии просит обращаться в соответствующее представительство страны за рубежом, пригласив следить за дальнейшими объявлениями о процедуре приема заявок.



Ранее сообщалось, что из-за событий в России власти Латвии приняли решение не выдавать российским гражданам никаких виз, в том числе гуманитарных.

Следует отметить, что Рига не изменила свое решение несмотря на деэскалацию ситуации в России после того как главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин решил не продолжать свое "наступление" на Москву в субботу вечером.



Напомним, лидеры Евросоюза обсудят мятеж наемников ЧВК "Вагнера" в рамках заседания Европейского совета, которое пройдет 29-30 июня в Брюсселе.