Швеция направит 32,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Правительство Швеции в понедельник представило новый пакет помощи Украине для гуманитарных нужд и восстановления стоимостью 380 миллионов шведских крон (32,51 миллиона евро).

Об этом говорится в сообщении шведского правительства, которое цитирует "Европейская правда".

Новый пакет помощи Украине будет предоставляться через Шведское Агентство по вопросам международного сотрудничества и развития (SAID) гуманитарным организациям, которые помогают украинцам.

Речь идет, среди прочего, об украинском Красном Кресте, которому Швеция поможет с приобретением медикаментов, санитарных и водоочистных средств, а также Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Кроме того, Швеция предоставит финансирование Программе развития ООН для восстановления энергетической инфраструктуры Украины и приобретения оборудования для поддержания критически важного снабжения электроэнергии.

Финансирование предоставляется из программы международной помощи на 2023 год, утвержденной шведским правительством отдельно от пакета помощи Украине.

По официальным данным, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Швеция предоставила 1,9 миллиарда шведских крон (152,6 миллиона евро) гуманитарной помощи, 750 миллионов крон (64,2 миллиона евро) на поддержку восстановления и 316 миллионов крон (27 миллионов евро) на поддержку реформ.

Ранее шведское правительство объявило, что Швеция с самого начала полномасштабного вторжения РФ помогает Украине вести борьбу в информационном пространстве.