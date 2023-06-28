Столтенберг: Рано делать выводы о пребывании Пригожина и его войск в Беларуси

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает преждевременным делать выводы о том, какие последствия для безопасности Альянса будет иметь пребывание в Беларуси главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и его войск.

Об этом генсек сказал на пресс-конференции во вторник в Гааге совместно с лидерами нескольких государств Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я считаю, что еще слишком рано делать окончательные суждения о последствиях того, что Пригожин переехал в Беларусь, и что, скорее всего, часть его сил также будет размещена в Беларуси. Еще рано говорить", – сказал Столтенберг.

Однако он заверил, что Альянс будет контролировать и гарантировать, что "мы всегда готовы защищать каждого члена НАТО, а особенно тех членов Альянса, которые являются пограничными странами с Беларусью".

Столтенберг добавил, что НАТО внимательно следит за развитием событий.

"Мы уже повысили готовность, подготовленность и военное присутствие в восточной части Альянса. Мы будем принимать дальнейшие решения по дальнейшему укреплению нашей коллективной обороны с помощью большего количества сил высокой готовности и больших возможностей для обеспечения надежного сдерживания и обороны для всего Альянса.

Мы примем эти решения на предстоящем саммите НАТО буквально через несколько дней", – добавил генсек НАТО.

Министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнера" в Беларуси.

Беларусь граничит с тремя странами-членами НАТО – Латвией, Литвой и Польшей. Президент последней, Анджей Дуда, ранее заявил, что передислокация "группы Вагнера" в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.