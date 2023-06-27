Дуда: "Перемещение группы Вагнера" в Беларусь – очень негативный сигнал

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что передислокация "группы Вагнера" в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время короткого пресс-брифинга перед отлетом в Гаагу, сообщает Polsat News.

"Происходит фактическая передислокация российских наемников "группы Вагнера" в Беларусь вместе с ее руководителем Евгением Пригожиным. Это очень негативные сигналы для нас, которые мы хотим донести нашим союзникам", – отметил Дуда.

В Гааге Дуда проведет консультации по предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе.

Он отметил, что также будут обсуждаться вопросы укрепления безопасности восточного фланга, в частности Польши и стран Балтии.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что пребывание главаря "группы Вагнера" Евгения Пригожина в Беларуси, "не обязательно означало бы угрозу".

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа считает, что если Пригожин и "Вагнер" окажутся в Беларуси, НАТО нужно укрепить восточную границу.