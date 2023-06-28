Столтенберг: Зарано робити висновки про перебування Пригожина і його військ у Білорусі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає передчасним робити висновки про те, які наслідки для безпеки Альянсу матиме перебування у білорусі ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина та його військ.

Про це генсек сказав на пресконференції у вівторок в Гаазі спільно з лідерами кількох держав Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я вважаю, що ще занадто рано робити остаточні судження про наслідки того, що Пригожин переїхав до Білорусі, і що, швидше за все, частина його сил також буде розміщена в Білорусі. Ще рано говорити", – сказав Столтенберг.

Проте він запевнив, що Альянс буде контролювати та гарантувати, що "ми завжди готові захищати кожного члена НАТО, а особливо тих членів Альянсу, які є прикордонними країнами з Білоруссю".

Столтенберг додав, що НАТО уважно стежить за розвитком подій.

"Ми вже підвищили готовність, підготовленість і військову присутність у східній частині Альянсу. Ми ухвалюватимемо подальші рішення щодо подальшого зміцнення нашої колективної оборони за допомогою більшої кількості сил високої готовності та більших можливостей для забезпечення надійного стримування та оборони для всього Альянсу.

Ми ухвалимо ці рішення на майбутньому саміті НАТО буквально за кілька днів", – додав генсек НАТО.

Міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусі.

Білорусь межує з трьома країнами-членами НАТО – Латвією, Литвою і Польщею. Президент останньої, Анджей Дуда, раніше заявив, що передислокація "групи Вагнера" до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.