Дуда: Присутствие "вагнеровцев" в Беларуси требует очень жесткого ответа НАТО

Присутствие ЧВК "Вагнера" и ее главаря Евгения Пригожина в Беларуси – это очень серьезный вопрос, который требует жесткого ответа НАТО.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во вторник в Гааге на пресс-конференции совместно с лидерами нескольких государств Альянса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

По словам Дуды, это один из главных вопросов, который, как он надеется, лидеры НАТО обсудят на Вильнюсском саммите в июле.

"По моему мнению, оно (пребывание "вагнеровцев" в Беларуси. – Ред.) требует определенных решений. Трудно сказать, будут ли они приняты во время предстоящего Вильнюсского саммита, потому что это достаточно сложно процесс, но я надеюсь, что мы обсудим этот вопрос", – сказал Дуда.

По его словам, группа "Вагнера" в Беларуси и присутствие там Пригожина является "очень серьезной и тревожной проблемой".

"Мы должны принять некоторые решения, очень сильные решения. По моему мнению, это требует очень жесткого ответа НАТО", – сказал Дуда.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает преждевременным делать выводы о том, какие последствия для безопасности Альянса будет иметь пребывание в Беларуси главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и его войск.

Министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнера" в Беларуси.