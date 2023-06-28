Дуда: Присутність "вагнерівців" у Білорусі потребує дуже жорсткої відповіді НАТО

Присутність ПВК "Вагнера" та її ватажка Євгенія Пригожина у Білорусі – це дуже серйозне питання, яке вимагає жорсткої відповіді НАТО.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у вівторок у Гаазі на пресконференції спільно з лідерами кількох держав Альянсу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

За словами Дуди, це одне з головних питань, яке, як він сподівається, лідери НАТО обговорять на Вільнюському саміті у липні.

"На мою думку, воно (перебування "вагнерівців" у Білорусі. – Ред.) потребує певних рішень. Важко сказати, чи вони будуть ухвалені під час майбутнього Вільнюського саміту, тому що це досить складно процес, але я сподіваюся, що ми обговоримо це питання", – сказав Дуда.

За його словами, група "Вагнера" в Білорусі та присутність там Пригожина є "дуже серйозною і тривожною проблемою".

"Ми повинні ухвалити деякі рішення, дуже сильні рішення. На мою думку, це потребує дуже жорсткої відповіді НАТО", – сказав Дуда.

У той самий час генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає передчасним робити висновки про те, які наслідки для безпеки Альянсу матиме перебування у білорусі ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина та його військ.

Міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі.