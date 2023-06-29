Главе МИД Бельгии грозит вотум недоверия из-за виз для представителей Ирана и РФ

В Бельгии министру иностранных дел Адже Лябиб в четверг попытаются объявить вотум недоверия после скандала с предоставлением виз иранской и российской делегациям в рамках съезда мэров в Брюсселе.

Об этом сообщило издание Euractiv, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что Лябиб, скорее всего, не отправят в отставку. Социалистическая партия PS, франкоязычная Ecolo и фламандские зеленые Groen уже объявили, что не поддержат вотум недоверия Лябиб, утверждая, что это может дестабилизировать правительство. Однако они отмечают, что доверие к министру еще не восстановлено.

"Мы не хотим ставить под угрозу стабильность страны. Для нас, однако, Лябиб должна пообещать реформировать визовую процедуру, подтвердить борьбу за права человека в Иране и поставить на место иранского посла", – заявил Воутер де Вриндт от Groen.

Кроме того, Лябиб заручилась поддержкой премьер-министра Александра де Кроо.

"Мы должны возложить политическую ответственность туда, куда она принадлежит. Несмотря на негативное мнение (федерального правительства. – Ред.), Брюссель все же решил пригласить (иранцев. – Ред.) и даже оплатить их пребывание. Вот где лежит ответственность", – сказал де Кроо в интервью VTM на прошлой неделе.

По его мнению, позиция федерального правительства в отношении иранских властей четкая, и выдача виз иранской делегации, в состав которой входил мэр Тегерана, не меняет этой позиции.

Государственный секретарь Брюсселя Паскаль Смет, ответственный за международные отношения, также подвергся критике и уже подал в отставку из-за полностью оплаченной поездки иранской и российской делегаций.

В понедельник Лябиб дала объяснения и извинилась за свою роль в выдаче виз, признав, что допустила ошибку.

Лябиб находится под критикой из-за того, что она одобрила запросы на визы для граждан России и Ирана – двух стран, находящихся под международными санкциями.

Это произошло лишь через три недели после освобождения из иранской тюрьмы бельгийского работника неправительственной организации Оливье Вандекастеле.

Напомним, первое время после назначения Аджи Лябиб главой МИД Бельгии Украина уклонялась приглашать ее с визитом из-за того, что Лябиб, еще работая журналисткой, через российскую территорию ездила в оккупированный Крым.

Впоследствии Лябиб признала, что нарушила закон во время визита в Крым, и попросила прощения. Позже она приехала в Украину в составе бельгийской делегации.