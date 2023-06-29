Главі МЗС Бельгії загрожує вотум недовіри через візи для представників Ірану та РФ

У Бельгії міністерці закордонних справ Аджі Лябіб у четвер спробують оголосити вотум недовіри після скандалу з наданням віз іранській та російській делегаціям в рамках з'їзду мерів у Брюсселі.

Про це повідомило видання Euractiv, пише "Європейська правда".

Очікують, що Лябіб, швидше за все, не відправлять у відставку. Соціалістична партія PS, франкомовна Ecolo і фламандські зелені Groen вже оголосили, що не підтримають вотум недовіри Лябіб, стверджуючи, що це може дестабілізувати уряд. Однак вони зазначають, що довіра до міністерки ще не відновлена.

"Ми не хочемо ставити під загрозу стабільність країни. Для нас, однак, Лябіб повинна пообіцяти реформувати візову процедуру, підтвердити боротьбу за права людини в Ірані і поставити на місце іранського посла, – заявив Воутер де Вріндт від Groen.

Крім того, Лябіб заручилася підтримкою прем'єр-міністра Александра де Кроо.

"Ми повинні покласти політичну відповідальність туди, куди вона належить. Незважаючи на негативну думку (федерального уряду. – Ред.), Брюссель все ж вирішив запросити (іранців. – Ред.) і навіть оплатити їхнє перебування. Ось де лежить відповідальність", – сказав де Кроо в інтерв'ю VTM минулого тижня.

На його думку, позиція федерального уряду щодо іранської влади чітка, і видача віз іранській делегації, до складу якої входив мер Тегерана, не змінює цієї позиції.

Державний секретар Брюсселя Паскаль Смет, відповідальний за міжнародні відносини, також зазнав критики і вже подав у відставку через повністю оплачену поїздку іранської та російської делегацій.

У понеділок Лябіб дала пояснення і вибачилася за свою роль у видачі віз, визнавши, що припустилася помилки.

Лябіб перебуває під критикою через те, що вона схвалила запити на візи для громадян Росії та Ірану – двох країн, які перебувають під міжнародними санкціями.

Це відбулося лише через три тижні після звільнення з іранської в'язниці бельгійського працівника неурядової організації Олів'є Вандекастеле.

Нагадаємо, перший час після призначення Аджи Лябіб главою МЗС Бельгії Україна ухилялася запрошувати її з візитом через те, що Лябіб, ще працюючи журналісткою, через російську територію їздила в окупований Крим.

Згодом Лябіб визнала, що порушила закон під час візиту в Крим, та попросила вибачення. Пізніше вона приїхала в Україну у складі бельгійської делегації.