Евросоюз и Молдова создали платформу для усиления интеграции с ЕС

Чиновники из ЕС и Молдовы объявили о запуске платформы "Единые ради Молдовы", которая будет работать над укреплением поддержки евроинтеграции страны.

Об этом сообщило издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Депутат Европарламента Зигфрид Мурешан заявил, что платформу запустили 28 июня вместе с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном. В сеть входят депутаты Европарламента, депутаты парламента Молдовы, члены парламентов стран-членов ЕС, а также представители европейских структур, политики и эксперты со всей Европы и не только.

Члены этой структуры будут регулярно встречаться как в режиме онлайн, так и в Молдове и в странах ЕС, чтобы обсуждать, как они могут способствовать европейской интеграции Молдовы.

От парламента Молдовы в координационном совете платформы участвуют депутаты от правящей партии PAS Михай Попшой, Дойна Герман и Инна Кошеру.

Зигфрид Мурешан, который также вошел в руководство новой структурой, считает, что руководство сети должно предложить "продвигать во всех странах ЕС и в странах-партнерах то хорошее, что происходит сейчас в Молдове в плане реформирования и модернизации страны, а также управления кризисами и обеспечения безопасности границы ЕС".

"Чем лучше граждане ЕС и стран-партнеров будут проинформированы о прогрессе, достигнутом Молдовой, тем охотнее они будут поддерживать европейскую интеграцию и помогать Молдове.

Также необходимо как можно больше рассказывать в Молдове обо всем том хорошем, что ЕС делает для граждан страны. Чем больше людей поймут преимущества более тесных связей с Европейским Союзом, тем сложнее будет России манипулировать страной и дестабилизировать ее", – заявил Мурешан.

Президент Молдовы Майя Санду недавно заявила, что Молдова хочет как можно быстрее вступить в ЕС, чтобы защититься от российской угрозы.

По ее словам, Молдова должна стать членом ЕС до конца этого десятилетия.

Президент Европарламента Роберта Метсола, отвечая на вопрос о возможности вступления Молдовы в ЕС до 2030 года отметила, что Евросоюз "будет готов, когда Молдова будет готова".