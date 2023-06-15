Венгрия может одобрить членство Швеции в НАТО за несколько дней перед саммитом Альянса - СМИ

В Будапеште планируют ратифицировать протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс в начале июля, за считанные дни перед саммитом НАТО.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Весенняя сессия венгерского парламента закончится в пятницу на этой неделе, и голосование по протоколу о вступлении Швеции в повестке дня нет.

От пресс-службы парламента агентство узнало, что после обычной планируется "внеочередная летняя сессия" и она должна закончиться 7 июля.

Саммит НАТО будет проходить в Вильнюсе 11-12 июля.

Как известно, Венгрия и Турция – последние два члена НАТО, которые до сих пор не ратифицировали протокол о вступлении Швеции.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в минувшее воскресенье в очередной раз заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, и выразил надежду, что это произойдет до саммита в Вильнюсе в июле.

Между тем президент Турции снова намекнул, что Швеции не стоит ждать ратификации Анкары в ближайшее время.