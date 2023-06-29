Россия является прямой военной угрозой для Чехии - топ-чиновник

Руководитель департамента безопасности Министерства иностранных дел Чехии Мартин Повейсил считает Россию "прямой военной угрозой" для страны и ее восточных союзников в Североатлантическом Альянсе.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, Повейсил заявил журналистам в четверг.

По мнению топ-чиновника чешского МИД, "прямую военную угрозу (со стороны России. – Ред.) в обозримом будущем исключить невозможно".

"Мы видим, как повестка дня, которая до недавнего времени считалась свободной от аспектов безопасности, постепенно принимает во внимание безопасность", – сказал Повейсил, приведя в пример сферу научных исследований, уязвимую к кибератакам и шпионажу.

"Необходимо повысить уровень осведомленности общественности об угрозах безопасности, а также готовность совместно взять на себя связанные с этим расходы", – добавил он.

Комментарий Повейсила появился на фоне принятия чешским правительством новой стратегии безопасности, в которой говорится о том, что Чехия должна быть готова "к тому, что она может стать частью вооруженного конфликта".

"Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы ослабить влияние и единство демократических стран. Это системное соперничество имеет долгосрочный характер", – говорится в стратегии.

На прошлой неделе министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что официальная Прага не видит перспектив налаживания отношений с Россией даже в случае смены ее руководства, пока страна не претерпит существенных изменений и не перестанет быть угрозой для соседей.

Кроме того, чешское правительство считает Россию источником угроз и рисков для безопасности Чехии и Европы в ближайшие десятилетия, если не произойдет фундаментальной трансформации российского общества.