Росія є прямою військовою загрозою для Чехії – топ-посадовець

Керівник департаменту безпеки Міністерства закордонних справ Чехії Мартін Повейсіл вважає Росію "прямою військовою загрозою" для країни та її східних союзників у Північноатлантичному Альянсі.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, Повейсіл заявив журналістам у четвер.

На думку топ-посадовця чеського МЗС, "пряму військову загрозу (з боку Росії. – Ред.) в осяжному майбутньому виключити неможливо".

"Ми бачимо, як порядок денний, який донедавна вважався вільним від безпекових аспектів, поступово бере до уваги безпеку", – сказав Повейсіл, навівши як приклад сферу наукових досліджень, вразливу до кібератак і шпигунства.

"Необхідно підвищити рівень обізнаності громадськості про безпекові загрози, а також готовність спільно взяти на себе пов'язані з цим витрати", – додав він.

Коментар Повейсіла з’явився на тлі ухвалення чеським урядом нової стратегії безпеки, в якій ідеться про те, що Чехія повинна бути готовою "до того, що вона може стати частиною збройного конфлікту".

"Росія і Китай зацікавлені в тому, щоб послабити вплив і єдність демократичних країн. Це системне суперництво має довгостроковий характер", – йдеться в стратегії.

Минулого тижня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що офіційна Прага не бачить перспектив налагодження відносин з Росією навіть у разі зміни її керівництва, доки країна не зазнає суттєвих змін і не перестане бути загрозою для сусідів.

Крім того, чеський уряд вважає Росію джерелом загроз і ризиків для безпеки Чехії та Європи в найближчі десятиліття, якщо не відбудеться фундаментальної трансформації російського суспільства.