В Чехии не видят перспектив восстановления отношений с РФ, пока там не будет кардинальных перемен

Официальная Прага не видит перспектив налаживания отношений с Россией даже в случае смены ее руководства, пока страна не пройдет существенные изменения и не перестанет быть угрозой для соседей.

Как сообщает IDNES, пишет "Европейская правда", об этом во время публичной дискуссии заявил министр иностранных дел Ян Липавский.

Он констатировал, что независимо от того, как закончится этот этап войны, нормализация отношений с Россией будет невозможна еще очень долгое время.

Липавский отметил, что сама по себе смена руководства РФ, если бы это произошло, недостаточна для того, чтобы Запад отошел от политики сдерживания и международной изоляции России.

"Только глубокая трансформация российского общества и отказ от идеи конфронтации с соседями и Западом позволит нам строить новые, дружеские отношения с Россией и строить архитектуру безопасности в Европе, которая будет основываться на сотрудничестве и взаимном доверии", – отметил глава МИД.

До того времени, добавил он, Россия будет оставаться прямой угрозой для всей Европы.

Со своей стороны премьер Петр Фиала отметил, что 2022 год лучшее доказательство того, почему Чехия должна должным образом заботиться об обороноспособности своего войска.

Он также отметил, что хотя от контрнаступления Украины сейчас немалые ожидания, война вряд ли закончится в ближайшее время и еще остается риск ее "замораживания", что стало бы долгосрочным фактором нестабильности.

Напомним, президент Чехии Петр Павел настаивает на необходимости внимательно следить за гражданами РФ, которые выехали и проживают на Западе.